Madelene Sagström slutade sjua i Williamsburg. Arkivbild. Foto: Göran Söderqvist

Madelene Sagström slutade på en sjundeplats i LPGA-golfen i Williamsburg, Virginia. Hon spelade den sista rundan på ett under par efter fyra birdies och tre bogeys.

Även Anna Nordqvist gick den avslutande rundan på ett under par och slutade på plats fjorton. Pernilla Lindberg rasade under sista dagen och slutade lång efter täten.

Amerikanskan Lexi Thompson vann tävlingen efter en sista runda på sex under par, samma fina resultat som under hennes första och andra runda. Runda tre gick hon på två under par.

Sydkoreanskan In Gee Chun slutade tvåa och Angela Stanford, USA, trea.