Madelene Sagström låg trea inför sista rundan i LPGA-tävlingen i golf i Grand Rapids i USA. Men rasade den sista dagen till 29:e plats efter en 75-rond, tre över par.

I stället blev Anna Nordqvist bästa svenska. Hon startade som femma och slutade som femma efter en 66-rond, sex under par och totalt 20 under par. Hon gjorde nio birdies under ronden, varav fyra på de fem sista hålen.