Madelene Sagström har varit upp och ner under Scottish Open. Hon inledde tävlingarna med 67 slag efter första rundan för att sedan notera 70 och 72 på de två efterföljande dagarna.

Men under söndagen visade hon återigen upp ett fint spel. Sagström hade fem birdies och gick – precis som i torsdags – runt på 67 slag, fyra under par. Även Louise Ridderström var fyra under par.