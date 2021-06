Sagström i topp efter stark andra runda

74-rankade Madelene Sagström gjorde en bra första runda under torsdagen när hon landade på två slag under par, vilket innebar en delad tiondeplats. Men 28-åringen höjde sig ytterligare en nivå under majortävlingens andra runda.

Hon bjöd på hela fem birdies och bara en bogey och står på sammanlagt sex under par. Sagström är i nuläget ensam tvåa bakom fransyskan Céline Boutier.