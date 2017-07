Sagström får chansen efter återbud

Madelene Sagström är klar för US Open. Arkivbild. Foto: NurPhoto/TT

Fem svenskor i US Open har blivit sex. Ett sent återbud gör att Madelene Sagström får spela majortävlingen på Donald Trumps golfbana i New Jersey.

– Hon kom trea i kvalet och var första reserv. Hon fick beskedet i går (läs i måndags). Hon satte sig direkt på flyget hit, säger Patrik Jonsson, tränare för det svenska damlandslaget.

Sagström, 24, gör sin första säsong på USA-touren. Nyligen blev hon elva och bästa svenska i LPGA-mästerskapen.

US Open startar på torsdag. Övriga blågula spelare är Anna Nordqvist, Pernilla Lindberg, Caroline Hedwall, Emma Henrikson och Elin Arvidsson.