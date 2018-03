Ingenstans känner man sig så trygg som i sitt hem. När då denna skyddsbubbla spricker, såsom den gör i allt från "Nattens ögon" till "Funny games" och "Mother!", blir det genast väldigt otäckt. Inte så konstigt då att mardrömslika hemfridsbrott trivs så bra i skräckgenren (Kimberly Jackson gör en läsvärd fördjupning i "Gender and the nuclear family in twenty-first-century horror").

Med detta i åtanke kommer den fristående uppföljaren till heminvasionsthrillern "The strangers" som en negativ överraskning. Man försöker att syresätta konceptet genom att ta en sårig kärnfamilj (med Christina Hendricks och Martin Henderson i föräldrarollerna) från huset, sätta dem i bilen och parkera dem i ett övergivet husvagnsområde. Dit åker de för att träffa släktingar, men i stället väntar den maskerade ungdomstrion från föregångaren.