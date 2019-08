Saco: Taken måste höjas avsevärt

Det gläder mig att läsa i Annika Strandhälls replik att ministern delar synen att sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen ska vara inkomstbortfallsförsäkringar som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom eller arbetslöshet. Ministern hänvisar till att den Socialdemokratiska regeringen förra mandatperioden genomförde en takhöjning i båda försäkringarna för att stärka just inkomstbortfallsprincipen. Detta är Saco fullt medvetna om och vi arbetade aktivt under en lång tid för att få till en höjning av taken.

Problemet är dock, vilket beskrivs i artikeln den 19/8, att takhöjningen till trots så har fyra av tio, det vill säga nästan hälften, av alla som yrkesarbetar en arbetsinkomst över taket. För akademiker så är det sex av tio som har en arbetsinkomst över taket.