Liseberg fortsätter att fylla på med artister inför sommaren. Den 5 juli uppträder Sabin Ddumba på nöjesparkens stora scen.

Sångerskan debuterade med låten "Scarred for life" men fick sitt stora genombrott med hitarna "Effortless" och "Not too young". Hösten 2017 medverkade Sabina Ddumba i TV4-programmet "Så mycket bättre" där hon levererade flera välspelade versioner av sina artistkollegors låtar.