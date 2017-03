Sabaton till Bråvalla

Sabaton på Sweden Rock förra året. Arkivbild. Foto: Erik Nylander/TT

Mer metal till Bråvalla – heavy metalgruppen Sabaton ställer sig på Bråvallas scen den 28 juni och thrash metal-bandet Kreator är också klara för festivalen.

Även Mando Diao ingår i dagens bandsläpp. Bandet släpper det nya albumet "Good Times" – bandets första utan den tidigare frontmannen Gustaf Norén – den 12 maj.

I dag meddelade festivalen att även Danko Jones, Cult of Luna, Kvelertak och Raised Fist kommer.

Det är känt sedan tidigare att bland andra Linkin Park, System of a Down, The Chainsmokers, Linnea Henriksson, Henrik Berggren och Miriam Bryant kommer.