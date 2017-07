Georgiens förre president mister ukrainskt pass

Micheil Saakasjvili, före detta president i Georgien och före detta guvernör i Ukraina. Arkivbild. Foto: Sergej Poljakov/AP/TT

Det kan leda till att Saakasjvili lämnas ut till hemlandet Georgien.

Saakasjvili, som är före detta president i Georgien, är anklagad för maktmissbruk i hemlandet. Han kom till makten genom den så kallade rosenrevolutionen 2003 och styrde Georgien i nio år.

På senare år har han varit guvernör i Ukraina, en sorts belöning för att han hade stött den folkliga protestvågen mot regimen där. I samband med det fick han också ukrainskt medborgarskap.

Men samarbetet gnisslade med den nya ledningen i Ukraina trots att de förenades i en kritisk hållning mot Moskva. Hösten 2016 lämnade Saakasjvili guvernörsposten i Odessa. Han påstod då att anledningen var att han inte fick tillräckliga möjligheter att bekämpa korruptionen i Ukraina.

Presidentkansliet i Ukraina bekräftar nu i ett uttalande som sänts till nyhetsbyrån AFP att Porosjenko undertecknat ett dekret om att dra in Saakasjvilis medborgarskap. Han lämnade inte korrekta uppgifter när han ansökte om medborgarskap i Ukraina, heter det.

Saakasjvili, som själv uppges befinna sig i New York och har kritiserat beslutet via sociala medier, säger att han inte heller har georgiskt medborgarskap längre. Det ska ha dragits in 2015.