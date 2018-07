Saabs vd: Nya sparkrav men ”inget stort varsel”

Försvarsindustriföretaget Saab ökade försäljningen något under andra kvartalet och sålde produkter och tjänster för totalt 8,0 miljarder kronor. Däremot minskade nettovinsten samtidigt som bolaget höll fast vid sin tidigare prognos för hur det ska gå under året. Där räknar man med att försäljningen ökar med 5 procent under 2018, jämfört med året före.