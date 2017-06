Saabens nyfikna nos lockar fram ett leende

Ägaren Rune hade just köpt sin nya Saab 96 när fotot togs. Här hjälper proffslackeraren Eskil till med att bättra på lackskador. Foto: Privat

LÄSARBILDEN

SvD-läsaren Christer Lydig i Älta skickade in bilden, tagen av hans morbror, ingenjören Rune Johansson i Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik, som just köpt sin nya Saab 96. ”Bilden är troligen tagen tidig höst 1962 när min pappa Eskil, proffslackerare på Hägglund & Söner, hjälper till och bättrar lackskadorna från stenskotten. Bilden är tagen av morbror Rune och platsen är hans garage under huset i Köpmanholmen. Jag tycker faktiskt att Saaben ser ganska maffig ut!”, skriver Christer Lydig.

Den näpna fronten kom redan 1956 på Saab 93. När efterträdaren 96 kom under 1960 hade Sixten Sason behållit designen på fronten, så nyfiken, snäll och glad att leendet bara kommer. Saab-nördar kallar den för ”kortnos”. Hos skrivaren av dessa rader, som förra året köpte just en grå Saab 96 från 1962, slår hjärtat lite extra.

