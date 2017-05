Det finns ett par dagar om året då rätt läppstift är av yttersta vikt. Det är nyårsafton och bröllopssäsongen, det vill säga nu. Vare sig man är brud, tärna eller bara glad gäst finns ändå chansen att kysstillfälle uppstår (ja, i synnerhet om man är bruden på bröllopet då...) och man vill inte riskera utsmetat läppstift. Eller läppstift som försvinner och en av tärnorna måste ha som uppgift att hela kvällen knacka på axeln och signalera att påstrykning krävs.

Några frågor man måste ställa sig innan Den Stora Dagen är såklart, förutom nyans på läppstiftet, vilken effekt man är ute efter. I regel håller stains och matta stift längre än glossy, och ju mer pigment desto hållbarare. Ett intensivt rött stift sitter alltså potentiellt längre än ett ljusrosa. Är man beredd att jobba lite extra med läppstiftet innan själva eventet? En läppenna kan också sitta i en absolut evighet. Om man är okej med lite prep.

Kat von D Studded Kiss Lipstick Matte

De matta läpparna är här för att stanna, vare sig man vill eller inte. Och där är Kat von D kompromisslös. Lyckligtvis också i fråga om hållbarhet, dessa sitter verkligen genom både bröllopstårta och kyssar. En varning bara: läpparna kan bli aningen torra.

Pris, 215 kronor, läs mer och köp här.

GloMinerals GloSuede Matte Crayon

Det matta, organiska pennalternativet kommer från GloMinerals där den stora fördelen är precisionen (pennor tenderar ju att ha försprång där, vad gäller applicering). Ett värdigt icke-torrt alternativ, ett problem som de matta läppstiften annars kämpar med.

Pris, 259 kronor, läs mer och köp här.

Clinique Long Last Lipstick, 235 kr.

Mer matt än glans, okej, men formulan är ändå krämig nog att lura bäraren. Jag är själv svag för oparfymerat, i synnerhet på läpparna eftersom jag vill slippa illusionen av att äta parfym. Clinique uppfyller detta. Och kravet på att stanna på läpparna natten igenom.

Pris, 235 kronor, läs mer och köp här.

NARS Velvet Gloss Lip Pencil

Saken än den att Velvet Matte-serien håller bättre men för oss som inte vill ha matta läppar är detta ett bra alternativ. Ett annat faktum är ju att högpigmenterat lever längre än lätt färgat, så satsa på någon härligt djupröd färg som Cruella eller Damned.

Pris, 250 kronor, läs mer och köp här.

Smashbox, Always On Liquid Lipstick

Flytande läpprodukter med staineffekt har också goda chanser att stanna länge eftersom pigmenten kan fördjupas och formulan riktigt tränga ned i läpparna. Fördel Smashbox är också att färgerna går från nude (som In Demand) till hårdaste lila (som i Girl Gang).

Pris, 220 kronor, läs mer och köp här.

NYX Full Throttle Lipstick

NYX skojar inte. Även om namn som Lethal Kiss och Up the Bass sannerligen låter som skämt. Det tossigt kantiga stiftet är utformat så för att lättare nå kanter och vrår. För när färgen väl är på sitter den, ändå fram till vickningen. Dessutom – bonus – är den vattenfast. Tårar inga problem.

Pris, 79 kronor, läs mer och köp här.