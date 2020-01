Så undviker du för mycket fett i blodet

Boven i dramat är kolesterol, ett fettaktigt ämne som vi får i oss med kosten. Åderförkalkning, eller ateroskleros som det heter på läkarspråk, innebär att det kommer in kolesterol i blodkärlen. Kolesterol är en viktig byggsten i exempelvis cellmembranen. Så kolesterol måste vi ha, men om halterna blir för höga kan det tränga in i blodkärlens vägg där fettet ansamlas och oxideras. Resultatet blir en liten bula som putar in i kärlet.