Så undviker du biljettbedragare

1. Köp biljett från förstahandsförsäljaren.

På så sätt undviker du att bli lurad, och har rätt att få tillbaka pengarna för biljetten om evenemanget skulle ställas in.

2. Var försiktig med utländska hemsidor.

Enligt Sveriges konsumenter kommer och går de oseriösa biljettförsäljarna, inte sällan med tillfälliga utländska sajter. Det händer då att en biljett skrivs ut flera gånger och säljs till flera personer. Men det är bara en person som kommer in till evenemanget per biljett, därför blir resten av personerna med samma biljett stoppade i entrén.

3. Använd kreditkort eller Visa-bankkort.

Om köpet på nätet har genomförts med ett kreditkort har du rätt att kräva banken, eller det kreditinstitut som utfärdat kortet, på ersättning om du inte får det du betalat för. Har du genomfört köpet med ditt bankkort säger Maria Wiezell att just Visa behandlar sina bankkortskunder likadant som kreditkortsinnehavare, även om det då inte är en lagstadgad skyldighet för dem att återbetala pengarna.

4. Kolla valutan.

Sveriges konsumenter har till exempel fått samtal från personer som trodde att de betalat 650 kronor för en konsert med Håkan Hellström, när det i själva verket rörde sig om 650 euro – det vill säga nästan tio gånger så mycket pengar.

5. Kolla upp privatpersoner och möt dem personligen.

Ta reda på namn, telefonnummer och adress så att du kan söka på personen på webben. När du ska betala och få dina biljetter är det bäst att träffas.

Källa: Sveriges konsumenter