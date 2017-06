Så städar du upp ekonomin inför semestern

Bolånen

Foto: Paloma Perez Lucero

Ny statistik för maj visar att bankernas snitträntor sjönk något under månaden. Samtidigt fortsätter listräntorna att ligga kvar på samma nivå. Det visar att det verkligen lönar sig att förhandla med banken. Det lär bli än viktigare framöver, om vi får ett skärpt amorteringskrav. Det kan förändra mångas boendekalkyler rejält.

Städa ut: Bolåneräntor som inte är förhandlade eller där ränterabatten gått ut.

Ta in: Bolån hos banker som är beredda att förhandla. Lägst snitträntor på tre månader hittar du just nu hos Ålandsbanken (1,32 procent) och Danske Bank (1,48 procent). Det är inte säkert att det är de med lägst snittränta som kan ge just dig lägre ränta – och självklart måste man ta hänsyn till om banken har andra avgifter eller särskilda villkor – men snitträntorna vara en fingervisning om vilka banker som är beredda att förhandla.

Så mycket kan du spara: Listpriset hos till exempel SEB är 2,04 procent, vilket på ett tremiljonerslån innebär en månadskostnad på omkring 5 075 kronor. Lyckas du istället få snitträntan hos Ålandsbanken sänker du din månadskostnad med 1 775 kronor i månaden, till 3 300 kronor.