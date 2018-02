Så spred sig börsslakten från Wall Street

Fredag, 9 februari: Fortsatt stök på marknaderna

Foto: Richard Drew / TT NYHETSBYRÅN

Asienbörserna som i mitten av veckan var på bättringsvägen översköljdes av ny pessimism efter nedgångarna i USA.

Det breda Nikkei 225-index stängde på minus 2,3 procent.

– Investerare avskräcks av en högre yen och ras för europeiska och amerikanska aktier, säger Yoshihiro Ito, analytiker vid Okasan Online Securities, skriver TT.

I Sverige var marknaden dock mer resistent. Efter en smärre nedgång på morgonen lyfte Stockholmsbörsen till plusnivåer vid 10-tiden. I andra delar av Europa var humöret något svalare och de tre ledande börserna i Frankfurt, London och Paris handlades under nollstrecket.

