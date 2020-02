Så snabb blir nästa Xbox

Den nya Xboxen, som kommer att kallas Series X, kommer att ha rejält med kraft under huven, jämfört med sina föregångare. Den specialanpassade processorn från AMD ska kunna ge 12 teraflop i grafikprocessorkraft, dubbelt så mycket som Xbox One X och åtta gånger så mycket som Xbox One, skriver Xbox-chefen Phil Spencer i ett blogginlägg.

Den kanske största förändringen jämfört med dagens generation – förutom grafiken – är SSD-lagringen som både Microsoft och Sony kommer att ha i sina kommande konsoler. Den gör att laddningstider förkortas och i blogginlägget avslöjar Spencer att Xbox Series X ska ha en funktion som gör att flera spel samtidigt kan vara pausade, och återupptas nästan direkt från viloläget.