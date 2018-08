Enligt studien, publicerad i tidskriften The Lancet ökar normalt inte hälsoriskerna för hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt eller stroke för den som äter mindre än 12,5 gram salt om dagen, eller två och en halv tesked. Forskarna såg ökade risker både för dem som äter mest och minst – under 5 gram – salt. WHO rekommenderar under 5 gram bordssalt per dag.