Så slipper du bagagestrul på semestern

Innan du reser

1. Kolla med flygbolaget vad du får packa ner. Om du packar ner saker flygbolaget förbjudit kan du inte räkna med att få ersättning för dessa saker om de skadas eller försvinner.

2. Packa i en färgstark och hållbar väska. En färgglad väska känns lätt igen och förväxlas sällan med någon annans.

3. Fota innehållet och väskan. Då har du bevis på vad du packade ner och väskans skick innan du checkade in bagaget.

4. Märk väskan och ta bort gamla bagageetiketter. Då kan flygbolaget lättare spåra din destination eller kontakta dig om bagaget skulle hamna på villovägar.

5. Meddela flygbolaget om innehållet är värdefullt. Maxbeloppet för ersättningen vid borttappat och skadat bagage är ungefär 13 500 kronor*. Om ditt bagage är värt mer ska du meddela detta till flygbolaget innan du checkar in väskan.

6. Kolla upp om ditt bagage är incheckat till slutdestinationen.

Om bagaget är försenat, borta eller skadat

1. Gör en anmälan direkt vid bagageutlämningen på flygplatsen. Dokumentera skadat bagage genom att ta bilder.

2. Reklamera i tid. Försenat bagage ska reklameras inom 21 dagar från den dag du får tillbaka bagaget. Skadat bagage ska reklameras direkt du upptäcker skadan, och senast 7 dagar efter att du fått tillbaka bagaget.

3. Skicka reklamationen till flygbolaget. Förklara skriftligen via brev eller e-post att du vill ha ersättning och varför. Skicka med kopior på all din dokumentation (t.ex. biljett, bagagekvitto, PIR-rapport, kvitton och bilder). Spara en kopia av reklamationen som bevis på att du har reklamerat.

4. Kontrollera din försäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om din hemförsäkring täcker förlorat bagage. Om du har betalat resan med bank- eller kreditkort kan det eventuellt ingå en extra reseförsäkring där det kan finnas möjlighet till ersättning.

Källa: Konsument Europa