Så slår viruset mot Asiens ekonomi

Förra året präglades kinesisk ekonomi av handelskriget med USA. Därför kommer nu utbrottet av coronaviruset vid en tidpunkt där landets ekonomi redan är pressad.

Landets ledning har försökt att styra om den ekonomiska tillväxten mot att från tidigare varit mera produktionsdriven till inriktad mot konsumtion. Just denna sektor bedöms nu ta en rejäl smäll under en period som normalt är kopplad till just konsumtion, nämligen det kinesiska nyåret.