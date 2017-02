I dag inleds skid-VM och Stina Nilsson kan ta guld i sprint. SvD:s Anders Lindblad som är på plats i Lahtis svarar på fem frågor inför tävlingarna.

1. Hur stor favorit är Stina Nilsson i dag?

Jag skulle säga 75/25 i Stinas favör, gentemot svåraste konkurrenten Maiken Caspersen Falla. Stina har vunnit fem raka finaler mot Falla, om man även räknar in den sista tävlingen förra säsongen. I år har Stina vunnit samtliga fyra tävlingar där hon gått till final. I de två övriga föll hon ena gången och i den andra bröt hon staven. I genrepet den gångna helgen dominerade hon totalt, från snabbaste tiden i kvalet till segrar i kvarts- semi- och final. Formen och självförtroendet är alltså på topp.

2. Stina Nilsson brukar vilja ligga i tät i loppen. Kommer det se ut så även i dag – från kvartsfinal ända fram till final?

Ja, hon vill ha kontroll över situationen och det har hon bäst genom att ligga längst fram och styra loppen. Men hon är så taktiskt slipad att hon kan ligga bakom ledaren också och hitta lucka när det bränner till in på upploppet. Men det är viktigt att få en bra position i tidskvalet för att på det sättet kunna välja vilket heat man får åka i kvartsfinalen.

3. Är du orolig att Stina Nilsson inte ska klara pressen?

Nej, absolut inte. Är det någon som är mästerlig på att hantera press är det Stina Nilsson. Hon bryr sig inte om saker runtomkring som hon själv inte kan påverka och hon läser, hör eller ser inget av allt som skrivs och sägs om henne. Dessutom har hon skaffat sig erfarenhet efter två tidigare VM och ett OS. I Falun för två år sedan tog hon silver i både sprint och sprintstafett och ytterligare ett silver i stafetten. Så hon är van att hantera pressen.

4. Vilka är de främsta motståndarna?

Det mesta talar för att det blir en guldduell mellan Stina Nilsson och Maiken Caspersen Falla. Norskan har varit etta eller tvåa i 13 raka sprinttävlingar, ett fantastiskt facit, men Nilsson har skaffat sig ett mentalt övertag efter sina fyra raka inbördes segrar den här säsongen. Bakom de två stora favoriterna finns även Heidi Weng att se upp med. Hon är alltid långt framme. Den regerande mästarinnan Marit Bjørgen går inte heller att räkna bort, även om hon inte haft några sprintframgångar den här säsongen. Men hon har rutin och styrka, vilket kan komma till sin rätt på den tuffa banan. Hanna Falk kan mycket väl överraska och kanske knipa en medalj. Ida Ingemarsdotter visade uppåtgående form i genrepet i Estland.

5. Hur blir finalen – vinner Stina Nilsson tror du? Ge en kort beskrivning från start till mål.

Jag tror och hoppas att Stina vinner. Sverige har inte haft en lika stor guldfavorit i ett VM sedan Gunde Svans glansdagar. Men allt kan självklart hända i en sprint; en stav kan gå sönder, man kan trassla in sig i andra åkares skidor och ramla, så inget är givet. Stinas taktik blir säkert att vara först in på upploppet eftersom Falla har väldigt hög frekvens i sin stakning. Stina har en fördel av att vara lite tyngre (glider bättre i sista nedförsbacken) och det gäller att utnyttja det på bästa sätt. Antingen genom att ligga ”i suget” bakom Falla in mot stadion eller försöka dra ifrån i den sista tunga uppförsbacken och avgöra innan upploppet. Det är också viktigt att snabbt komma iväg i starten för att kunna styra loppet så som hon vill ha det. Men även om hon hamnar lite längre bak har hon en förmåga att manövrera sig fram till en av de två tätpositionerna när allt ska avgöras.