”Så ska miljoner i stöd till kulturen fördelas”

Konst och kultur är livsviktigt för oss människor. Litteratur, bild, musik, scenkonst och all annan kultur är grundläggande för vad det innebär att vara människa. Därför är det självklart för oss gröna att kulturen har en naturlig plats i vårt samhälle.

Men när coronakrisen dundrar fram stannar stora delar av kulturlivet nästan från en dag till en annan. Lägg till det, att arbetsmarknaden för kulturskaparna var tuff redan före krisen. Det som tagit decennier att bygga upp riskerar att under ett par krisartade månader att skadas svårt. Om inte de grundläggande strukturerna för kulturlivet kan upprätthållas under den kritiska tiden, kommer de inte kunna återuppbyggas när krisen väl är över heller. Därför måste kulturlivet upprätthållas och skyddas under den pågående krisen. Vi kan inte tillåta att kulturlivet går under framför våra ögon.