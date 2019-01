David Leonhardt heter en New York Times-kolumnist som, utan att själv veta om det, just kommenterat det svenska politiska läget. I ”The Brits and their maths” skriver han om hur fel brittiska politiker kalkylerade inför brexitomröstningen. Leonhardt är matematiker och påpekar att både sannolikhet och risk måste tas med i bedömningar inför viktiga beslut.