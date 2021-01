Nyåret hade knappt vaknat när Donald Trump twittrade om det som senare blev en av de största politiska i händelserna USA:s moderna historia, stormningen av kongressen: ”The BIG Protest Rally in Washington, D.C. will take place at 11:00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal!”

Presidenten fick snabbt respons från sina supportrar. ”The calvary [sic!] is coming, Mr. President!” Presidenten svarade: ”A great honor!”