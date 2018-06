Så såg Olle Ljungströms spretiga värld ut

I maj 2016 dog Olle Ljungström, 54 år gammal. Under sin sista tid kom han att förkroppsliga den döende dandyn. Han som var så älskad för sin skönhet och sin talang under 80-talet med gruppen Reeperbahn, under 90-talets solokarriär och som slutligen fick sitt folkliga genombrott i tv-programmet ”Så mycket bättre” 2012. Allt medan hans missbruk blev allt mer märkbart.

Året efter hans död gavs skivan "Måla hela världen" ut postumt, men det var inte det enda projekt som Olle Ljungström ägnade sina sista år åt.