Så placerade irländarna en ren i köket

Har ni sett tv-serien ”Normala människor”? Det är en uppmärksammad irländsk serie som i våras sändes i SVT Play. Till största del utspelar den sig på ett universitet i Dublin, men så finns det några scener där den kvinnliga huvudpersonen flyttar till Sverige för att studera. I en scen står hon i studentboendets kök och tömmer sin vattenflaska, och för att göra skådeplatsen autentisk har man valt att sätta upp lappar med den typen av tydliga budskap som ett gäng studenter med delat boende kan behöva. På lapparna står det: Hålla ren!!!

Nu finns det visserligen människor som håller renar i Sverige, men en inte särskilt vild gissning är att det snarare var tänkt att stå Håll rent!!! (om inte annat så för att det är svårt att se varför man skulle avsluta en infinitivfras med utropstecken). Om man går in på den vanligaste automatiska översättningstjänsten, Google translate, och skriver in ”keep clean”, serveras man just översättningen ”hålla ren”. Det står till och med att översättningen är verifierad av Googles användare, vilket måste ha lugnat den lappansvariga vid inspelningen.