Den 21 maj 2016, mitt under USA:s presidentvalskampanj, protesterade två grupper framför det islamiska Da’wah Center i Houston. Den ena ville "stoppa islamiseringen av Texas" medan den andra ville lyfta fram muslimernas positiva bidrag till det amerikanska samhället. De knappt hundra demonstranterna skanderade fredligt mot varandra ett tag och var då av begränsat nyhetsvärde. Mer än ett år efteråt blev händelsen ändå förstasidesmaterial. Det visade sig att båda protesterna hade orkestrerats av den ökända ryska trollfabriken IRA. Ryska internetagenter skapade två ­Facebook-grupper, "Heart of Texas" och "United Muslims of America" och använde grupperna för att sprida falsk information i syfte att öka klyftorna mellan muslimer och icke-muslimer i det amerikanska samhället. Även om det fysiska deltagandet i demonstrationerna var lågt nådde gruppernas budskap tiotusentals användare på Facebook. Protesterna fick också genomslag i traditionella medier.