Vi exemplifierar med Anna som investerar 40 000 kronor i fonder under det första kvartalet och sedan ytterligare 20 000 kronor under det tredje kvartalet. Under året stiger värdet på Annas tillgångar kraftigt. Anna gör inga uttag under året. Vid årsskiftet har hon totalt 209 000 kronor. Nedan visas vad Anna får betala i skatt med tre olika sparformer.