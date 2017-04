Så påverkar internet det franska valet

Foto: Kamil Zihnioglu / TT

4: Algoritmer, hologram och innovation

Marine Le Pen skrämmer många väljare på grund av sitt partis historia och önskan att träda ut ur det europeiska samarbetet. Därför har hon arbetat med att förändra sin framtoning, bland annat genom strategisk tystnad under förra året då hon mycket sällan framträdde i medierna. Men också genom att starta en blogg där hon postar foton från sin barndom och på sin katt i ett försök att framstå som mänsklig. Men några av hennes konkurrenter har avsevärt mer sofistikerade digitala strategier.

De tusentals svaren matades in i en stor databas, där algoritmer extraherade nyckelord och förslag.

Emmanuel Macron startade sin politiska rörelse i april 2016, ex nihilo, genom att mobilisera sina sympatisörer i en omfattande dörrknackningsaktion. Syftet var att be folk att fylla i ett frågeformulär för att få del av deras åsikter och förväntningar. De tusentals svaren matades in i en stor databas, där algoritmer extraherade nyckelord och förslag, och sammanställde sociologiska profiler med olika förväntningar. Så konstruerades Macrons politiska program.

Jean-Luc Mélenchon, den radikala vänsterns kandidat, som fått ett plötsligt genombrott i opinionsundersökningarna, har startat en Youtubekanal som blivit väldigt populär. Hans kanal liknar inte de andra kandidaternas, där de direktsänder sina möten. Nej, Mélenchon har tagit intryck av andra berömda youtubers. Han sitter bakom ett bord och talar direkt med sin publik, svarar på frågor och bjuder in väljare till sin ”studio”. Han har också chattat med unga väljare i ett populärt tv-spelsforum, vilket utmynnade i att han i början av april släppte ett litet spel där han själv är hjälten och spelarna ska besegra hans motståndare. Det blev också en snackis när han framträdde som i hologramform på en teater i Paris, medan han själv höll ett möte 45 mil bort. Han planerar att upprepa hologramexperimentet inför första valomgången, med ett simultant framträdande på sju platser i Frankrike.

Marine Le Pen håller valmöte Marseille Foto: Michel Euler

Den franska valkampanjen är stormig, innovativ – och oförutsägbar. Vad den framförallt uttrycker är ett djupgående missnöje i det franska samhället, som liknar missnöjet i många andra europeiska länder. Med det följer en tendens att förkasta traditionella krafter som regeringen och medierna, som klumpas samman till en ”elit”, och dessutom en fördjupning av den politiska kyftan mellan det öppna samhällets förkämpar – som tror på starkare europeisk integration – och de som menar att Europa och globaliseringen är hot som bara en återgång till fransk nationalism kan besegra.

Sociala och alternativa medier bidrar under valkampanjen främst till att sprida idéer som är fientliga mot EU och mot det öppna samhället; till att underminera kandidater som representerar regeringsmakten; till att ifrågasätta mediernas bevakning av valet. Först när rösterna har lagts kommer vi att ha ett kvitto på vilka effekter detta medvetna och systematiska sabotage har åsamkat demokratin.