Ytterst går de generösa amerikanska vapenlagarna tillbaka till 1680-talets England. Då regerade Jakob II, en av de mest omdiskuterade kungar nationen haft. På en och samma gång var han en duglig arbetsmyra som ivrade för religiös tolerans – föga förvånande, eftersom han själv var katolik i ett protestantiskt land – och en hårdhänt maktutövare som ville regera utan parlamentets inblandning. Efter att ha krossat oppositionen i slaget vid Sedgemoor lät Jakob döma motståndarna till kontraktsarbete i Västindien under slaveriliknande former, och han förklarade att han ämnade skapa en stark och stående engelsk armé, givetvis under eget kommando.