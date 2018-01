Har du också bestämt för att komma igång med träningen i år? Då gäller det att få till en regelbundenhet i din träning, enligt träningsfysiologen Chris Jordan. Och det räcker inte med ett pass i veckan.

Jordan, som ligger bakom den populära träningsrutinen Johnson & Johnson official seven minute workout, menar att tre till fem gånger per vecka är minimum för att du ska kunna se resultat med din träning. Hans insikt stärks även av en ny studie publicerad i American Heart Associations tidskrift Circulation som fann att bäst för hjärthälsan var när deltagare i studien tränade fyra till fem gånger i veckan.

Rådet gäller både om du vill se fysiska resultat så som trimmade muskler eller psykologiska som bättre humör och högre energinivå.

Dags att boka in fler pass på gymmet?