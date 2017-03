Det är kul att panga lite, tyckte Ted Åström och ”Loffe” Carlsson i filmen ”Repmånad” på den tiden när män var män. Foto: Bo Lindell / PRESSENS BILD

En ”värnplikt” som inte är någon plikt, i ett försvar som inte har pengar ens till det mest grundläggande. Det var svårt att förstå jublet i riksdagen efter torsdagens beslut att förleda svenska folket att tro att försvaret nu står stärkt genom att ett nytt mönstringssystem aktiveras för att grundutbildningen har misslyckats.

Symtomatiskt nog var det Vänsterpartiet som jublade högst, ty detta är dess politik som nu förverkligas. Men att använda otillräckliga medel till fel saker kan som Officersförbundet påpekat leda till ytterligare en urholkning av den svenska försvarsförmågan. När det saknas stora pengar till materielförsörjning och vapenutveckling är det trumpism att låtsas som om små pengar ska rädda saken, även om det finns en signaleffekt. Ty detta är en IKEA-modell för försvaret som motiveras av att regeringen inte vill satsa tillräckligt med pengar vare sig på rekrytering eller materiel.

Det kallas Ersatz-politik och fungerar för att vända blicken mot något annat, som trollkarlar plägar. Men om nu den frivilliga grundutbildningen inte har klarat att rekrytera soldater i mängd för att lönen och utbildningen inte var tillräckligt attraktiv, vad talar då för att tvånget fungerar bättre som morot och tilll vilken betalning?

Det är i svaret på den frågan det skär sig i öronen, när försvarsministern förklarar att tvånget i själva verket inte ska vara ett tvång, ty det här ska klaras utan att man behöver sätta ungdomar i fängelse. Men för de frivilliga finns en utmärkt organisation som heter Hemvärnet som dock inte heller främst är till för att lära folk allmänt hyfs eller att ”springa i skogen” utan för att lösa militära och civila försvarsproblem.

Mest beklämmande i soppan är att höra vox populi förklara att man gillar ”värnplikten” för att ”det är nyttigt att lära sig springa i skogen” eller att ”unga män behöver fostras” eller att ”det kan förbättra integrationen”. Men låt då dagis vara dagis; vårt förkrympta försvar är till för att skydda oss mot fienden, inte för att lösa sociala problem i brist på fritidsgårdar. Jag har också svårt att tro att överskottet på krigströtta unga män från Afghanistan och Irak är lösningen på vårt rekryteringsproblem.

Mycket få repliker i de senaste dagarnas publika debatt har ens nämnt vad den militära utbildningen syftar till: ytterst att lära sig döda ryska elitsoldater i händelse av ofred. Till detta kan man inte utan skam och vanära sända ungdomar som tvångsrekryterats under hot om fängelse.

Det gjorde man på min korta tid i försvaret, i tidigt 70-tal. Sedan jag själv gjorde värnplikten har jag varit mot den. Jag stärktes i min uppfattning under flera år av arbete i värnpliktsfacket, i ledningen för värnpliktsrådet när vi turnerade landet runt för att lyssna in stämningen i alla milon. Det kanske behöver understrykas att jag aldrig förstod pacifisterna och heller inget hade till övers för totalvägrarna, särskilt inte de som under vänstervågen artikulerade sin kritik som punkarna i Ebba Grön tolkade samtidens säkerhetspolitiska läge (Totalvägra!) Tvärtom; det fanns goda skäl att försvara delar av den åsiktsregistrering som riktades mot extremister på den tiden, men den borde ha varit laglig, utförts av säkerhetspolisen (inte hemliga IB) och inte ljugits om av ledande politiker.

Jag betraktar det fortfarande som ett av mina finaste politiska uppdrag att vald av kamraterna på förbandet (T3 i Sollefteå) företräda dem på den så kallade värnpliktsriksdagen för att förbättra soldaternas villkor. Det skedde ibland i konflikt med äldre officerare som ansåg att mannarna skulle ha det taskigt för att härdas. För dessa befäl – varav några med brun bakgrund vägrade att delta i försök att införa ”förbandsdemokrati” – var det tur att kriget aldrig kom, ty de hade då fått upptäcka den hårda vägen att i krig man bör ha mannarna med sig, inte mot sig. För oss i kanonmaten som hade fått träna tre skott på 1896 års mauser från Husqvarna var det också tur att kriget inte kom.

Till att lösa krigets uppgifter krävs proffs: väl utbildade, väl utrustade, väl motiverade, väl samövade, i fungerande finansierade system som utöver en militär kapacitet i nivå med eller över motståndarens ser till att ta hand om skadade veteraner och dödades anhöriga. Till det behövs allmänhetens medvetenhet om det moderna krigets villkor, som bättre tränas genom stora civilförsvarsövningar och psykförsvar snarare än genom att åter sätta ungdomar i fängelse.

Nostalgiker bland kasernkramarna som minns samvaron med snuskburk, tält och gasmask - kriget som komedi - borde stilla sin längtan efter tider som flytt genom att minnas på film. Den heter Repmånad (eller hur man gör pojkar av män) och finns i en betalkanal nära dig.

MATS JOHANSSON är redaktör för Säkerhetsrådet. Han har genomgått Försvarshögskolans högre chefskurs, varit ledamot av riksdagens krigsdelegation (M) och är medlem i Allmänna försvarsföreningen. Han tryckte på ja-knappen i riksdagens votering 2009 om att vilandeförklara värnplikten.