Vi tog spårvagnen in till Avenyn, där det fanns en golfaffär. Fnissande gick vi in i den stela butiken, men de hade vad vi var ute efter. Solskärmar som var lika hiphop som de vi sett stjärnorna bära på ”Yo! MTV raps”. Några år senare hade våra appropriationer gått under den nedsättande benämningen ”whigger”. I dag är ordet i sig så grovt att jag först inte vill skriva ut det. Och outfiten vi stolt bar, det är idag catwalk-mode och kopierat hos klädkedjorna.