Så mycket alkohol dricker vi i sommar

Det högsta trycket på alkoholhaltiga drycker är under sommaren. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Årets försäljningstoppar för Systembolaget uppstår inte helt oväntat inför påsk, midsommar, jul och nyår. Därutöver är försäljningen som högst under juni till och med augusti. Här kan konsumtionen av bag-in-box antas ligga bakom delar av ökningen när folk är semesterlediga.

För statliga Systembolaget närmar sig med andra ord ett högtryck för försäljningen, mätt i volym men också i intäkter.

Under 2016 såldes drygt 56 miljoner liter vin under sommarperioden. I runda slängar blir det 7 liter vin per vuxen i Sverige. Det var omkring en halv miljon liter mer jämfört med 2015. Försäljningen av öl under förra sommaren uppgick till 73 miljoner liter vilket var en ökning med 3 miljoner liter från året före.

– Det vi främst ser är ett stort intresse för är alkoholfritt, samt ekologiska produkter. Under sommaren ökar intresset för rosévin och ljus lager, säger Systembolagets pressekreterare Matilda Dannetun.

Öl är en favorit bland de alkoholhaltiga dryckerna i Sverige.

I kronor blev den totala försäljningen inklusive både öl, vin, sprit och cider under förra sommaren 10 miljarder kronor, något mer jämfört med föregående år. Bara under själva midsommarveckan i fjol hade Systembolaget nästan 3 miljarder kunder och sålde 5 miljoner liter vin och drygt 7 miljoner liter öl vilket även det är en ökning jämfört med tidigare.

Hittills i år har Systembolaget under årets första kvartal sålt för totalt 6 miljarder kronor. Det kan jämföras med helårssiffran för 2016 på 28,4 miljarder kronor. En bidragande orsak till den ökade omsättningen är trenden där kunderna i allt större utsträckning väljer produkter från de något dyrare segmenten. Siffrorna för första kvartalet visar att kunder som väljer vin i prisklassen 100 kronor och uppåt ökat med nästa 50 procent.

Men trots ökad försäljning kommunicerar Systembolaget ofta trenden att alkoholkonsumtionen i Sverige är på väg ned. Speciellt ungdomar skjuter upp sin alkoholdebut och dricker allt mindre.

Systembolaget ska enligt sin policy inte att vara vinstdrivande men med ökad försäljning stiger automatiskt också intäkterna. Och just det faktum att Systembolaget säljer alltmer vin och öl trots uppdraget att värna om folkhälsan väcker ofta debatt.

Egentligen handlar det om att politiker tycker att alkoholpolitik är jobbigt.

Hur rimmar den ökande försäljningen med arbetet att värna om folkhälsan?

– Staten har gett Systembolaget ensamrätt att sälja alkohol. Begränsad tillgänglighet ger en lägre alkoholkonsumtion och därmed mindre alkoholskador i samhället, vilket är positivt för folkhälsan. Vi har en ansvarsfull försäljning, och säljer inte mer än kunden har tänkt sig att köpa, säger Matilda Dannetun.

Mikael Mölstad är vinskribent och skriver bland annat i SvD. Han anser att Systembolagets ansvar att tjäna folkhälsan är en myt.

– De politiska krafterna framhäver alltid folkhälsan för att motivera Systembolagets monopol – men egentligen handlar det om att politiker tycker att alkoholpolitik är jobbigt och har noll lust att diskutera hur Systembolagets uppdrag ska se ut i framtiden, säger Mikael Mölstad.