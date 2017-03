Så lyxigt reser kungar och presidenter – ”udda detaljerna”

När Muammar Gaddafi var Libyens ledare var han känd för att ta med sig sitt eget tält. Det stora bedduintältet slogs upp under hans besök i bland annat Bryssel, Moskva och Rom. Under ett möte i FN 2009 hade Gaddafi dock lite svårt att hitta en bra plats för att slå upp tältet.

Till exempel fick han avslag för att slå upp tältet i Central Park i New York. Det hela slutade med att Gaddafi hyrde in sig hos den dåvarande fastighetsmagnaten Donald Trump i det exklusiva området Bedford. En ABC News-helikopter filmade ett stort tält med mattor och broderade kameler.

@LibAmericaOrg Who can forget when Trump let Gaddafi pitch his tent in his yard? https://t.co/3gVXnBGW2r