Så luras du att köpa hittepåvin i lyxförpackning

Situationen är för mig helt osannolik. En helt vanlig måndag i november 2017 sitter jag bland vinproducenter från hela världen och får lära mig olika tekniska knep för att göra viner så lättsålda som möjligt.

Det är branschmässa i Amsterdam och jag har nästlat mig in på masterclass-kursen i The Art Of Blending. Den handlar, trots namnet, inte särskilt mycket om den klassiska konsten att skapa ett sammansatt vin av viner från olika druvor – här är det istället alla de pulver som man kan röra ned i vinet som står i fokus.