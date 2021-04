Så lite kan du träna för att bibehålla formen

Stängda gym och distansarbete har påverkat våra förutsättningar för motion och träning under pandemin. Tiden som svenskarna avsätter för ansträngande aktivitet har minskat med i genomsnitt 100 minuter per vecka under det senaste året, enligt en undersökning utförd av Mälardalens högskola och Novus.

Tiden vi avsätter för mycket ansträngande aktiviteter, som exempelvis löpning, har minskat med i genomsnitt 30 minuter. Kvinnors fysiska aktivitet har också minskat mer än mäns.