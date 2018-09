Electric Light Orchestra har alltid varit liktydigt med Jeff Lynne. Kompisarna i 60-talsgruppen The Move, Roy Wood och Bev Bevan, må ha varit med vid bildandet 1970 men det är Lynne som präglade och personifierade gruppen under de extremt framgångsrika åren fram till 1986 då han placerade ELO på is och tog sig an andra musikaliska uppdrag.

Sedan 2014 rullar det på igen, nu under namnet Jeff Lynne's ELO. Konserten på Ericsson Globe är den första i Stockholm sedan 1982 men både låtlistan och Lynne är sig lika: samma hårburr och samma slags tonade pilotglasögon. Antagligen är också stora delar av publiken densamma.