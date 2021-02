Min åsikt är då fortfarande att många vinmänniskor gör en alldeles för stor grej av detta.

Eftersom jag nyligen har lanserat en bok, Stora Vinskolan, där ett kapitel handlar om just mat och vin i kombination har jag återigen fördjupat mig i ämnet. Min åsikt är då fortfarande att många vinmänniskor gör en alldeles för stor grej av detta. Det finns till exempel teorier som gör att man med nästan matematiskt precision ska kunna räkna ut vilken vinsmak som passar till just den smaken på maten. Det blir ett komplicerat regelsystem som få utom proffsen kan hålla reda på. Inte konstigt då att så många känner sig osäkra och måste be om råd för att inte göra bort sig. Har en vinskribent sagt det kan det inte vara fel. Eller?

Nej, kanske inte fel – men opersonligt. Jag tycker att det är viktigt att det är du som bestämmer vinet till maten. I synnerhet om du lagat den själv. Tänk på att goda viner, god mat och goda vänner alltid har en förunderlig förmåga att passa ihop. Det finns dock några risker att ha koll på. Det viktigaste är att tänka dig för när du serverar vegetariskt – där det ofta finns bittersyrliga inslag. Kombinera aldrig dessa rätter med ett kraftigt rött vin – de med mycket bitterhet och alkohol. Resultatet blir ofta en märklig reaktion som gör att vinet blir superbittert – nästan odrickbart. Det är ju synd på ett annars så gott rödvin.

I övrigt menar jag att kombinera mat och vin handlar om balans. Det är egentligen ganska självklart. Ett vin med lätta eleganta smaker passar bäst ihop med en rätt i samma stil. Och tvärtom: en rätt med kraftigare smaker kräver ett fylligare vin. De är en enkel logik: låt inte vinerna och maten ta kål på varandra. Är maten kryddstark välj ett vin med lite sötma. Eller servera vatten – en underskattad dryck i alla matsammanhang. Även på fina middagar.

Som allroundvin funkar nästan alltid lätta bäriga viner med saftig frukt och mjuk syra – både röda och vita. Det gäller även rosé och orange vin. Det bästa tipset: våga prova så kommer du snart veta vad du gillar. Eller så väljer du vinet som det tipsades om i en vinbok på 1940-talet när man ville vara på säkra sidan: torr mogen champagne.

Missa inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi varje vecka tipsar om spännande viner och härliga recept.