Kan USA få sin första kvinnliga president redan i början av nästa år? Det är inte sannolikt, men möjligheten finns faktiskt om man synar USA:s valsystem och spekulerar kring nuvarande president Trumps agerande under kommande veckor.

Juridikprofessorn Lawrence Douglas har skrivit boken ”Will he go? Trump and the looming election meltdown” och beskriver hur det skulle kunna gå till. Resonemanget går ungefär så här: När alla vallokalsröster räknats på natten mot den 4 november framgår att Trump har en liten ledning. Han utropar sig genast till segrare och förbereder sig och sin administration för ytterligare fyra år vid makten. Därmed bortser han från det faktum att valet skett under en pandemi då ett rekordstort antal väljare, som företrädelsevis sympatiserar med Demokraterna, valt att brevrösta. Dessa brevröster kommer sannolikt ta lång tid att räkna vilket gör att det verkliga valresultatet kan dra ut flera veckor på tiden.