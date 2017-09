Så kan nästa tyska regering formeras

Hur ska Tyskland styras? Foto: Jens Meyer / TT

Såhär ser de möjliga koalitionerna ut efter söndagens förbundsdagsval:

Stor koalition: CDU/CSU och SPD.

Har styrt Förbundsrepubliken Tyskland vid tre tillfällen (1966–1969, 2005–2009 och 2013–2017), och DDR vid ett tillfälle (1990).

Svartgul koalition: CDU/CSU och FDP.

Styrde Tyskland under stora delar av 1960-talet under både Konrad Adenauers och Ludwig Erhards ledning, därefter på 1980- och 90-talet under Helmut Kohls ledning och 2009–2013 under Angela Merkels ledning.

Jamaicakoalition:

CDU/CSU, FDP och De gröna. Modellen har aldrig prövats på nationell nivå, men har förekommit två gånger i delstatsregeringar: i Saarland (2009–2012) och i Schleswig-Holstein (sedan 2017).

Trafikljuskoalition:

SPD, FDP och De gröna. Modellen har aldrig prövats på nationell nivå, men har förekommit i bland annat förbundsländerna Bremen (1991-1995) och Rheinland-Pfalz (sedan 2016).

Rödgrön koalition: SPD och De gröna.

Styrde Tyskland under förbundskansler Gerhard Schröder 1998–2005. På delstatsnivå prövades konstellationen första gången i Hessen 1985–1987 och är numera relativt vanlig.

Rödrödgrön koalition:

SPD, Vänstern (Die Linke) och De gröna. Konstellationen är kontroversiell i Tyskland på grund av Die Linkes rötter i DDR:s statsbärande parti SED. Har aldrig förekommit på nationell nivå, men en rödrödgrön delstatsregering styr i Thüringen sedan 2014.