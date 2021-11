Så kan föräldrar tänka kring RS-virus

Hur farligt är RS-viruset?

Vuxna och äldre barn får oftast inga större besvär av sjukdomen. Men en del små barn kan bli allvarligt sjuka och behöva sjukhusvård. Detta gäller framför allt barn yngre än två-tre månader, barn yngre än ett år som föddes mer än fem veckor för tidigt, barn under två år med kronisk lungsjukdom, barn under två år med hjärtsjukdom, barn under två år med en neurologisk sjukdom samt barn med någon immunbristsjukdom.