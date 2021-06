Så inleddes spridningen av Islam i Indien

Fråga: ”Idag är Indien, trots att Pakistan avsöndrades på 1940-talet, ett av de länder i världen som har allra flest muslimer. Jag har läst att det beror på krigisk expansion under medeltiden, att turkiska och persiska erövrare lade under sig landet och att kringvandrande missionärer följde i deras spår. När började detta? I den första vågen av muslimsk expansion, under decennierna efter Muhammeds levnad, berördes väl Indien endast marginellt?”

Dick Harrison: Den stora pionjären i muslimsk krigföring mot Indien var en av medeltidens största erövrare i västra Asien, sultan Mahmud av Ghazni – för övrigt en av de första stora härskare som gjorde en poäng av att använda titeln sultan. Fälttågen ägde rum under 1000-talets tre första decennier.