Så inleddes Englands dominans på haven

Fråga: Det är ingen hemlighet att den engelska flottans stora expansion, då den började lägga världens hav under sig, inleddes under Oliver Cromwells regim på 1650-talet. Men den måste väl ha funnits redan tidigare, åtminstone i mindre format? Det var ju inte bara kapare som besegrade den spanska armadan 1588. När började den byggas? Under medeltiden?

Dick Harrison: Den som så önskar kan förvisso hävda att Royal Navy ytterst går tillbaka till medeltida föregångare, men jag skulle bestämt avråda från en sådan tolkning. Under medeltiden var England endast en högst temporär sjömakt, framför allt under några få decennier när man verkligen ansträngde sig för att segra i hundraårskriget mot Frankrike. Det normala var att kungahuset knappt satsade på flottan alls, varför engelsmännen stod sig slätt mot sjörövare och kontinentala utmanare till havs. Mellan 1422 och 1509 byggdes endast sex kungliga krigsskepp. Samtliga engelska sjökrigsoperationer var följaktligen beroende av att privata flottstyrkor fanns till hands, att initiativrika och lojala earlar och hertigar var redo att ställa sina örlogsfartyg till rikets förfogande.