Så hyllas Ruben Östlund: ”Tacklar politisk korrekthet”

Foto: IBL

Ruben Östlund gratuleras också av en rad politiker, som Isabella Lövin (MP) och Annie Lööf (C).

Guldpalmsvinsten uppmärksammas också, som varje år, i en rad tongivande tidningar världen över. Brittiska The Guardian konstaterar att valet av "The square" var "rimligt" och amerikanska The New Yorker skriver att den "slipade, avledande sociala kommentaren från Sverige som läxar upp överklassen" var en överraskande vinst eftersom den inte övertygat alla filmkritiker. Även tyska Der Speigel kallar vinsten överraskande eftersom komedier ofta har det kämpigt i Cannes.

Stort och varmt grattis Ruben Östlund som med ”The Square” vunnit Guldpalmen! — twitter.com