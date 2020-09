Det är anmärkningsvärt många svenska författare som de senaste åren har valt att skildra hur ett mörkt förflutet, präglat av arkaiska riter och människooffer, lever kvar under en tunn fernissa av civilisation. Tänk till exempel på skärgårdsskräcken i John Ajvide Lindqvists ”Människorhamn” och Andreas Ericsons Twitter-sägen ”HOIN” eller de mörka Norrlands-skildringarna i Per Faxnelds ”Offerträdet”. Kanske kan man börja tala om en gryende tradition av svensk glesbygdsskräck där sommarstugan spelar samma roll som det gotiska slottet i tidigare århundradens skräckberättelser: en plats där en kulturs undanträngda oro plötsligt får fritt spelrum. Exakt hur och varför är väl föremål för en annan typ av text. Låt oss bara konstatera att Peter Fröberg Idling i ”Nidamörkur” sluter an till en sådan tradition. Där den förra romanen ”Julia & Paul. En försommarberättelse”knöt an till den kontrafaktiska historieromanen så är detta en variation på en välbeprövad skräckformel: medelålders man i kris möter husdrömmar. Tycke uppstår. Namnlös fasa följer.

Åtminstone funkar texten så på ett plan. På ett annat plan skildrar romanen genom huvudpersonerna Jenny och Simon den kontaktlöshet som kan löpa också genom mångårig tvåsamhet. På ett rent materiellt plan går det ingen nöd på dem – de tillhör den högpresterande höginkomsttagar-kast där både bostadsrätt i Stockholm och sommarhus hör till självklarheterna. ”Lyckade”, kanske: men måttligt lyckliga. Inte så att de är utstuderat elaka mot varandra. Men de är fångade i en dysfunktionell duktighet där rädslan för att tappa ansiktet är så stark att ärlighet, också gentemot sig själv, är av underordnad betydelse. Den erfarenhet de verkligen delar är att ingen av dem har känt passionerad kärlek. Men klyftan är inte bara allmän-existentiell: klassresenären Simon kämpar fortfarande för att känna sig hemma i miljöer som Jenny alltid tagit för givna. När de firar storhelger med sina respektive familjer åker han till Södertälje och hon till Mauritius.