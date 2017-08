Så hanterar du osäkra elpriser – vändning i sikte

”Om man har en hög elförbrukning och en ansträngd ekonomi kan det vara läge att binda så att man garanterar att slippa betala väldigt mycket vid stora köldknäppar” säger sparekonomen Christina Söderberg. Foto: Malin Hoelstad

Högre pris på kol och på utsläppsrätter för kol har drivit upp elpriserna i Sverige – trots att kol har en begränsad plats som svensk energikälla. Under årets första sju månader låg elpriset i snitt på 29 öre per kilowattimme, att jämföra med 24 öre per kilowattimme under samma period i fjol.

Orsaken är att vid låga vattennivåer i magasinen importerar Sverige el från bland annat Tyskland. Då berörs vi mer av kolpriserna, vilket har varit fallet tidigare i år.

Men nu ser en vändning ut att vara i sikte. Under augusti månad har elpriserna nämligen legat på i princip samma nivå som i fjol – och i höst ser priserna ut att landa under fjolårets. Marknaden räknar, utifrån terminskontrakten, med ett pris på i snitt 31,1 öre per kilowattimme mellan oktober i år och mars 2018, enligt Faraz Azima, vd för elbytarsajten Elskling.se. Det innebär lägre elpriser än fjolårets 33,25 öre per kilowattimme.

Om det blir en torr och kall höst kommer priserna att kunna stiga betydligt mer än vad de gjorde förra vintern

– Nu har vi betydligt mer vatten i magasinen än inför förra vintern. Men läget är ändå kritiskt, för vi ska ha med oss att om det blir en torr och kall höst kommer priserna att kunna stiga betydligt mer än vad de gjorde förra vintern, säger Faraz Azima.

Det beror på att om Sverige behöver importera el från Tyskland är priset högre än i fjol. Faraz Azima säger att priset för vår försäkring vid elunderskott har höjts.

Är det läge att binda sitt elpris?

– Skadan är redan skedd. De som band för sex månader sedan slapp årets prisuppgång, men nu har marknaden redan prisat in det högre elpriset så ekonomiskt gör det troligtvis ingen större skillnad. Men det kan ändå vara läge att binda om man är orolig för hur elpriset ska slå mot den egna ekonomin.

Foto: Simon Paulin

Han får medhåll från Christina Söderberg, sparekonom på Compricer:

– Om man har en hög elförbrukning och en ansträngd ekonomi kan det vara läge att binda så att man garanterar att slippa betala väldigt mycket vid stora köldknäppar, men ofta betalar man en liten prispremie för att binda, säger Christina Söderberg.

Enligt Statistiska Centralbyrån har det under de senaste 8 månaderna varit mest lönsamt med ett fast pris. Men tittar man sedan början av 2004 är det bara i snitt var tredje år som det har inneburit en lägre kostnad med ett bundet pris i stället för ett avtal med rörligt pris.

Christina Söderberg betonar samtidigt att den som ligger kvar rörligt också är fri att hela tiden välja det billigaste avtalet, en frihet som den som binder sitt elpris inte har.

Det enskilt viktigaste att göra för att slippa betala för mycket för elen är dock att över huvudtaget välja något elavtal, rörligt eller bundet. Högst elpriser betalar nämligen de som har fastnat i ett så kallat anvisningsavtal eller tillsvidareavtal – där den som inte har gjort ett aktivt val automatiskt hamnar. I juni var det omkring 12 procent av hushållen som låg i denna typen av avtal, enligt Statistiska Centralbyrån.