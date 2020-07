Så hamnade Lenin i kapitalismens högborg

Det är svårt att tänka sig Lenins ansikte välkomna besökare i entrén till Rockefeller Center, skyskrapan på Manhattan som är döpt efter en av USA:s mest välbärgade familjer, grundarna av Standard Oil. Under en period väntade ändå ett porträtt av den kommunistiska revolutionären och Sovjetledaren där i lobbyn, bakom ett draperi.

Året var 1932 när Diego Rivera fick i uppdrag att måla en fresk i den nybyggda 66 våningar höga skyskrapan. Picasso och Matisse ska ha stått överst på önskelistan, men när de inte var tillgängliga valdes Rivera som var en favorit hos Abby Aldrich Rockefeller, konstmecenat och en av initiativtagarna till Museum of modern art, MoMA, i New York. Hennes lika konstintresserade son Nelson höll i kontakterna med Rivera, som lämnade över skisserna till en målning med namnet ”Man at the crossroads” och som skulle skildra ovisshet men hoppfullhet inför framtiden. Under arbetets gång förändrades motivet och fram växte ett tydligt möte mellan kapitalism och kommunism, där den sistnämnda ideologin framstod som betydligt mer sympatisk. Bland detaljerna fanns kortspelande överklassdamer, röda fanor, bakterier, kometer, eldkastare och arbetare av olika hudfärg. I mitten en man som styr världen som en maskin.