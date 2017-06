Så håller du koll på drickandet i sommar

Sifo frågade på uppdrag av IQ 1 000 personer från 18 år och uppåt om deras alkoholvanor under semestern.

52 procent svarade att de dricker mer alkohol under semestern.

36 procent säger att de kommer dricka 3–4 gånger i veckan.

61 procent i åldersgruppen 18–34 svarade att de dricker mer alkohol under semestern än andra tider på året.

Undersökningen visar att det är vanligare att dricka mer alkohol under semester om du bor i en storstad.

Källa: IQ